Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Borussia Dortmund -0,25% auf 9,945, davor 10 Tage im Plus (11,09% Zuwachs von 8,97 auf 9,97), ADVA Optical Networking -0,37% auf 8,1, davor 10 Tage im Plus (27,23% Zuwachs von 6,39 auf 8,13), Evotec -2,09% auf 18,98, davor 8 Tage im Plus (21,61% Zuwachs von 15,94 auf 19,39), Phoenix Solar +98,68% auf 0,06, davor 8 Tage ohne Veränderung , Caterpillar -2,75% auf 131,39, davor 7 Tage im Plus (18,53% Zuwachs von 113,98 auf 135,1), NetEase -1,55% auf 231,4, davor 7 Tage im Plus (19,25% Zuwachs von 197,11 auf 235,05), bet-at-home.com -8,78% auf 56,1, davor 6 Tage im Plus (30,68% Zuwachs von 47,06 auf 61,5), Lenzing -6,65% auf 80,05, davor 6 Tage im Plus (11,36% Zuwachs von 77 auf 85,75), S Immo -0,13% auf 15,7, davor 6 Tage im Plus (6,94% Zuwachs von 14,7 ...

