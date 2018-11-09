BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 6800 (6600) PENCE - 'OVERWEIGHT'BRYAN GARNIER STARTET ADYEN MIT 'SELL' - ZIEL 490 EURCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 210 (240) PENCE - 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 21 (20,40) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 30 (33,80) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SUNRISE COMMUNICATIONS AUF 104 (105) CHF - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 181 (184) EUR - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 321 (302) CHF - 'HOLD'JPMORGAN HEBT LAFARGEHOLCIM AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 55 (50) CHBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 20 (21) EUR - 'UNDERWEIGHT' BARCLAYS SENKT PROSIEBENSAT.1 AUF 'EQUAL ...Den vollständigen Artikel lesen ...