Die S&T AG hat Zahlen vorgelegt. Der Umsatz erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2018 um rund 12 Prozent auf 660,0 Mio. Euro und im dritten Quartal 2018 um rund 15 Prozent auf 237,3 Mio. Euro. Das EBITDA stieg aufgrund des Umsatzwachstums und weiterer Optimierungsmaßnahmen in den ersten neun Monaten 2018 auf 57,2 Mio. Euro, nach 43,0 Mio. Euro im Vorjahr. Treiber des Anstieges bleibt das Segment "IoT Solutions" mit seinen hochmargigen Produkten, dass in den ersten neun Monaten 2018 ein EBITDA von 34,5 Mio. Euro (13,5% vom Umsatz) nach 21,0 Mio. Euro in 2017 entfiel. Das Konzernergebnis konnte um mehr als 77% gegenüber den ersten drei Quartalen 2017 von 15,4 Mio. auf 27,3 Mio. Euro gesteigert werden. Aufgrund des anhaltend profitablen Wachstums im dritten ...

