Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz SE nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Münchner hätten insgesamt solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Johnny Vo in einer ersten Reaktion am Freitag. In den wichtigsten Bereichen laufe es für den Versicherer rund und die Kapitaldecke bleibe komfortabel./ag/la

Datum der Analyse: 09.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008404005

AXC0063 2018-11-09/08:24