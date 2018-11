Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich Insurance Group nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 302 auf 321 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Führung des Versicherers habe ihn mit zuversichtlichen Aussagen über die Kosten von Katastrophenschäden und dem Verkauf von Aktivitäten in Venezuela positiv überrascht, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies mindere das Risiko eines kurzfristigen Gegenwinds./gl/zb Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0011075394