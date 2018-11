Zürich - Netflix hat am Donnerstagabend den Teaser und erste Bilder der neuen achtteiligen Natur-Dokuserie "Our Planet" vorgestellt. Der weltbekannte Naturforscher Sir David Attenborough wird als Stimme durch die eindrückliche und innovative Serie führen, die am 5. April 2019 auf Netflix Premiere feiert. Vier Jahre lang wurde in 50 Ländern für "Our Planet" gedreht. Die acht Naturfilme sind eine Zusammenarbeit mit Silverback Films unter der Leitung von Alastair Fothergill, dem Macher der gefeierten Dokureihen "Planet Erde" und "Unser blauer Planet ", sowie dem WWF.

Mittelpunkt der bahnbrechenden achtteiligen Netflix-Serie ist die unglaubliche Vielfalt der Lebensräume rund um die Welt: von der abgelegenen Wildnis der Arktis und den geheimnisvollen Tiefen der Ozeane zu den Weiten Afrikas und den artenreichen Tropenwäldern in Südamerika. "Our Planet" entführt die Zuschauer an die erstaunlichsten Orte der Welt und zeigt diese auf eine Art und Weise, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Seit vier Jahren wird an diesem ehrgeizigen Projekt gearbeitet, 3500 Drehtage in 50 Ländern fanden statt, 600 Personen waren beteiligt.

Bei seiner Ansprache auf einer WWF-Veranstaltung in London bemerkte Sir David Attenborough:

"Our Planet" nimmt die Zuschauer mit auf eine spektakuläre Entdeckungsreise, die ihnen die Schönheit und Fragilität unserer Natur vor Augen führt. Wir Menschen sind zur grössten Bedrohung für unser Zuhause geworden. Aber noch ist Zeit, die Probleme zu lösen, die wir verursacht haben. Wenn wir jetzt handeln. Wir müssen die Aufmerksamkeit ...

