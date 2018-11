Es hat sich mit dem Verlauf am Vortag ein neues Short-Signal ergeben, wobei der DAX unter 11.500 Punkten in Gefahr gerät bis auf 11.100 Punkte zurückzufallen. Solange der Index über 11.500 Punkten notiert, besteht weiterhin die Chance eines erneuten Hochlaufs. Der Index könnte mit den beiden jüngsten Hochs im Tageschart zudem ein bärisches Doppeltopp gebildet haben und nun in einer möglichen Abwärtskorrektur ein zweites Standbein für einen tragfähigeren Boden ausbilden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im übergeordneten Short-Modus.

DAX mit neuem Short-Signal!

Indikatoren signalisieren noch long.

DAX bei 11.530 Punkten, vorbörslich bei 11.480 Punkten.

DAX prallt am Fibonacci-Fächer bei 11.630 Punkten ab!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

Gebert-Börsenindikator (November)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Oktober: Neutral).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale ...

