In unserem heutigen Interview konnten wir unsere Fragen an Herrn Matthias Schrade, Vorstand der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5), stellen.

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG heißt Ihre Gesellschaft. Welches Geschäftskonzept verbirgt sich hinter diesem Namen?

Matthias Schrade: DEFAMA ist ein Immobilien-Unternehmen mit Fokus auf kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. In dieser Nische sehen wir besondere Chancen, weil die in unserem Fokus stehenden Objekte für die meisten institutionelle Investoren zu klein sind. Dadurch ergeben sich Kaufgelegenheiten zu günstigen Preisen. Unser erklärtes Ziel ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden.

Am 4. Oktober veröffentlichten Sie Informationen über den Kauf von Fachmarktzentren in Schmallenberg, Eberswalde und Sonnenberg durch die DEFAMA. Wieso gerade diese Standorte?

Matthias Schrade: Weil sie uns zum Kauf angeboten wurden (lacht). Ernsthaft: Alle drei Objekte sind im lokalen Umfeld sehr gut positioniert, verfügen über bonitätsstarke Filialisten wie LIDL, Norma, Takko, Tedi, Ernsting's family, Apollo Optik etc. als Mieter und sind nach unserer Einschätzung nachhaltig vermietbar. In Verbindung mit einem attraktiven Kaufpreis also genau das, was wir suchen.

Wie identifizieren Sie eigentlich potenzielle neue Investitionsziele? Gibt es genug Objekte oder wird es wegen der generell hohen Nachfrage nach Rendite im Immobilienbereich schwierig, die Pipeline gefüllt zu halten?

Matthias Schrade: Es gibt diese Objekte buchstäblich wie Sand am Meer. Nach unserer Schätzung gibt es in unserem Zielsegment - kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen bis mittleren Städten - rund 10.000 potenzielle Standorte, von denen uns jährlich mehrere hundert zum Kauf angeboten werden. Daher können wir sehr selektiv einkaufen und die attraktivsten Objekte auswählen. Derzeit haben wir 30 Immobilien im Bestand und kaufen etwa fünf bis acht pro Jahr dazu.

Wie verteilen sich die von Ihnen gehalten Objekte räumlich? Gibt es Schwerpunktregionen? Weshalb konzentrieren Sie sich auf Klein- und Mittelzentren?

Matthias Schrade: Grundsätzlich suchen wir deutschlandweit nach Kaufgelegenheiten, jedoch landen wir mit unseren Kaufkriterien typischerweise nördlich der Linie Koblenz/Frankfurt/Bayreuth - in Süddeutschland sind die Preise einfach zu hoch. Gleiches gilt auch für Großstädte. Umgekehrt investieren wir sehr gerne in kleineren Städten, da hier der Wettbewerb überschaubarer ist. Zudem ist hier Konkurrenz durch Neubau aufgrund des restriktiven Baurechts oftmals faktisch unmöglich.

Für welche Zeitschiene planen Sie Ihre Investments? Gibt es auch konkrete Exit-Strategien bereits beim Erwerb von Zentren?

Matthias Schrade: Wir kaufen grundsätzlich, um zu behalten - einen Wiederverkauf planen wir nicht. Objektsuche, Prüfung und Abschluss jeder einzelnen Transaktion sind sehr aufwändig, da wollen wir dann auch langfristig die schönen Mietrenditen einfahren. Ein Verkauf kann sich höchstens im Einzelfall anbieten, wenn ein Objekt nach einer umfassenden Modernisierung sozusagen "zu gut" für uns ist - sprich: sich mit neuen langfristigen Mietverträgen zu einem so hohen Preis verkaufen lässt, dass die Rendite auf as im Objekt steckende Eigenkapital beim Behalten erheblich niedriger ist als wir im Ankauf neuer Objekte erreichen.

Wie hoch ist der Fremdkapitalanteil bei Ihren Einzelinvestments? Gibt es definierte Obergrenzen für Finanzierungsanteile? Mindestertragskennziffern?

Matthias Schrade: Wir finanzieren jedes Objekt in einer eigenen Tochtergesellschaft, in der Regel mit einer Bank oder Sparkasse ...

