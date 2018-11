FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich abwärts geht es am Freitagmorgen nach Handelsstart mit den DAX-Futures. Die 11.500er-Marke kann nicht verteidigt werden. Nachdem der DAX schon am Vortag Schwäche gezeigt hat und starke US-Vorlagen kaum umsetzen konnte, setzt sich dies auch am Freitag fort: Der Dezember-Kontrakt verliert 54 auf 11.459 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.477 und das -tief bei 11.457,5 Zählern. Umgesetzt wurden bisher 1.800 Kontrakte. Händler hoffen nun, dass zumindest der Unterstützungsbereich um 11.400 Punkte verteidigt wird.

November 09, 2018

