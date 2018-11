Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Just Eat von 950 auf 900 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Top Pick" belassen. Die Bewertung der Aktie des Online-Services für Essensbestellungen und -Lieferungen sei auf einem Rekordtief angelangt, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hierin spiegelten sich Sorgen um einen harten Wettbewerb und höhere Investitionen nieder. Die Loyalität der Kunden zur Marke Just Eat sei jedoch hoch./bek/la

Datum der Analyse: 09.11.2018

