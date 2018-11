FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BBA AVIATION PRICE TARGET TO 350 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6800 (6600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HIKMA TARGET TO 1950 (1800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 465 (480) PENCE - 'HOLD' - CFRA CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 450 (600) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6200 (5700) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS AA PLC TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 70 (110) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 210 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS RBS PRICE TARGET TO 295 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 441 (445) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 179 (186) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1925 (2200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 263 (275) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 875 (858) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS WPP PRICE TARGET TO 1020 (1250) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES INCHCAPE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 690 (650) PENCE - JEFFERIES CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 680 (690) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 823 (915) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1850) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS GOCOMPARE PRICE TARGET TO 75 (115) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES PAGEGROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 590 PENCE - RBC CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 625 (650) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 900 (950) PENCE - 'TOP PICK' - RBC CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 900 (1500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HOCHSCHILD MINING TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR P.') - TARGET 255 (200) P - UBS CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2000 (2150) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1050 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 440 (645) PENCE - 'BUY'



- BERENBERG RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 400 (365) PENCE - 'HOLD'



