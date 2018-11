Basel (ots) -



Die Region Basel ist die führende Life-Sciences-Region der

Schweiz. Über 400 Unternehmen haben hier ihren Sitz. Sie generieren

zahlreiche Arbeitsplätze und sorgen dafür, dass es der Region gut

geht. Was einen Grosskonzern mit einem lokalen Gewerbetreibenden

verbindet und welche Herausforderungen dabei entstehen, wurde am 8.

November in der Werkstatt Basel mit Gästen aus Politik, Industrie und

Gewerbe diskutiert.



Die Basler Wirtschaft floriert. Mehr als 300'000 Beschäftigte in

über 30'000 Betrieben tragen täglich zu Wachstum und Wohlstand der

Region Basel bei. 99.7 Prozent der Betriebe sind kleine und mittlere

Unternehmen und nur 0.3 Prozent Grossunternehmen mit mehr als 250

Vollzeitbeschäftigten. Damit die Basler Wirtschaft auch weiterhin

erfolgreich und innovativ bleibt, ist insbesondere ein gut

funktionierendes Zusammenspiel von lokalen und globalen Unternehmen

zentral.



Verflechtung lokaler und globaler Unternehmen



Damit sich sowohl international tätige Firmen als auch kleine

lokale Unternehmen in einer Region ansiedeln, müssen die

Rahmenbedingungen attraktiv ausgestaltet sein. Die Region Basel

zeichnet sich durch anerkannte Bildungs- und Forschungsinstitutionen

aus und besitzt schweizweit den grössten Pool an Fachkräften aus dem

Life-Sciences-Bereich. Daneben ist Basel mit der Grenznähe zu

Frankreich und Deutschland international gut angeschlossen und

geniesst mit den Rheinhäfen Zugang zu einem bedeutenden

Güterverkehrsweg. «Basel ist ein attraktiver Life-Sciences-Standort

und Johnson & Johnson hat sich aufgrund der günstigen

Rahmenbedingungen bewusst für diese Region entschieden», erläuterte

Ludo Ooms, Global Integration Leader Actelion.



Vom Pharmacluster in Basel profitieren auch andere Branchen. Denn

mit jedem Arbeitsplatz in der Pharmaindustrie entstehen zusätzlich

rund drei Vollzeitstellen bei anderen Unternehmen. «Als grosser

internationaler Life-Sciences-Konzern muss man sich spezialisieren

und ist auf das lokale Gewerbe angewiesen», ergänzte Ludo Ooms.

Deswegen ist ein erfolgreiches Zusammenspiel von lokalen und

internationalen Betrieben wichtig. «Die Zusammenarbeit mit

internationalen Unternehmen ist nicht immer einfach, jedoch halten

uns die Grossen fit und wir können stark von deren Innovationen

profitieren», betonte Oliver Scheidegger, Verwaltungsratspräsident

Morath AG. «Wenn es den Grossen hilft, hilft es auch den Kleinen»,

schlussfolgerte er.



Life-Sciences-Industrie als Erfolgsgeschichte



Die Life-Sciences-Industrie kann in der Region Basel auf eine

lange Tradition zurückblicken und gehört zu den wichtigsten Stützen

der regionalen Wirtschaft. Sie zählt über 33'000 Beschäftige, wobei

rund 28'500 in der Pharmabranche arbeiten. Einen Grossteil der

Schweizer Pharmawertschöpfung wird in Basel und der Umgebung

generiert. Zudem investiert die Branche einen grossen Teil des

erzielten Umsatzes wieder in Forschung und Entwicklung in der Region.

So weist der Standort Basel mit 112 Patentanmeldungen pro Million

Einwohner im Bereich Pharma internationale Spitzenwerte auf.



Erfolgreiche Veranstaltung



Die Werkstatt in Basel wurde gemeinsam von der Handelskammer

beider Basel, stark + vernetzt und Interpharma organisiert. Vertreter

aus Industrie, Gewerbe und Politik diskutierten mit den Gästen das

Zusammenspiel von lokal und global tätigen Unternehmen und

erarbeiteten darauf basierend Handlungsempfehlungen. Mit rund 260

Teilnehmenden war die öffentliche Abendveranstaltung im Kino Pathé

Küchlin sehr gut besucht.



