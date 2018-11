Berlin (ots) -



Mit dem großen Loriot-Abend "Von Menschen und Möpsen" erinnert das rbb Fernsehen am Freitag, 16. November 2018, um 20.15 Uhr an den Meister des feinsinnigen Humors. Loriot hätte am 12. November 2018 seinen 95. Geburtstag gefeiert.



Perfekt platzierte Pointen



Loriots Art zu erzählen, die aufs Feinste gesponnenen Dialoge und die perfekt platzierten Pointen begeistern die Deutschen bis heute. Viele seiner Sketch-Zitate wie "Die Ente bleibt draußen", "Moooment" oder "Bitte, sagen Sie jetzt nichts" haben Kult-Status erreicht und sind längst in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen.



Ulli Zelle auf Spurensuche



Das rbb Fernsehen zeigt drei Folgen der legendären Sketchreihe "Loriot" aus den 70er Jahren. Dazwischen begibt sich Ulli Zelle auf Spurensuche in Loriots Geburtsstadt Brandenburg an der Havel, trifft alte Weggefährten und besucht den Friedhof Heerstraße in Berlin, wo Loriot nach seinem Tod 2011 beigesetzt wurde. Zu Wort kommen enge Vertraute wie Jürgen Breest, der langjährige Unterhaltungschef von Radio Bremen, außerdem Loriots früherer Regieassistent, der heutige Regisseur Stefan Lukschy, und Katja Bogdanski, die das pummelige Spießerkind Dicki Hoppenstedt in der Loriot-Weihnachtssendung spielte.



