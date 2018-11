FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) fordert einen Verzicht auf die Versteigerung der Frequenzen für 5G-Mobilfunk. Statt auf einen hohen Auktionserlös zu setzen, sollte die Politik die Frequenzen den drei etablierten Netzbetreibern überlassen, fordert Verdi-Bundesvorstandsmitglied Lothar Schröder.

"Für die Menschen und die Unternehmen im Lande ist der flächendeckende Ausbau des Netzes entscheidend, weil darüber Telefonate, Internetverbindungen und Datenkommunikation laufen. Hier gibt es in Deutschland noch viel zu viele Lücken", stellte er fest. Die Politik solle auf einen verpflichtenden und schnellen Ausbau der Netze setzen.

Verdi erinnert an die hohen Kosten der 3G-Frequenzauktion. Die Unternehmen hatten in den 2000er Jahre über 50 Milliarden Euro in den Erwerb der UMTS-Frequenzen und weitere Milliarden in den Netzausbau investiert. Einige Netzbetreiber litten noch zehn Jahre danach unter den angehäuften Schulden.

"Anstatt in Auktionen sollten die Mobilfunkbetreiber ihr Geld besser in den Ausbau der Infrastruktur und in die flächendeckende Erschließung investieren. Das Geld, das für die Auktion ausgegeben wird, kann nicht mehr in die Infrastruktur gesteckt werden", sagte Schröder.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2018 06:17 ET (11:17 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.