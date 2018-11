Erfurt (ots) - In Schnarch am Deich wird es turbulent. Die neuen Nachbarn, eine echte Piratenfamilie, bringen mit ihren Abenteuern und Streichen einiges durcheinander. Das gefällt nicht allen Stadtbewohnern. In der neuen Animationsserie "Die Piraten von nebenan" (WDR) können echte Piratenabenteuer an Land und zu Wasser bei KiKA ab 13. November um 17:25 Uhr erlebt werden.



Neben Matilda ziehen neue Nachbarn ein und auf einmal steht ein riesiges Piratenschiff im Vorgarten. Die gesamte Piratenfamilie Jolley-Rogers bringt endlich Schwung in die verschlafene Küstenstadt Schnarch am Deich: Jim ist der Piratensohn und wird schnell Matildas bester Freund. Sein Opa verlässt das Schiff wegen "Landkrankheit" nach Möglichkeit nie. Jims kleine Schwester Goldstück ist eine wilde kleine Piratin und die Eltern finden es ganz normal, wenn ihre Kinder auf Beutezug gehen und auch regelmäßig am Strand Schätze finden. Jim und Matilda erleben gemeinsam mit ihren Schulfreunden wilde Abenteuer an Land und zur See. Gewiss bringen sie mit Hund Knochen und Papagei Krächz so manchen Stadtbewohner auf die Palme.



Bei KiKA sind die 52 Folgen der Animationsserie "Die Piraten von nebenan" ab 13. November um 17:25 Uhr zu sehen. Darüber hinaus sind die Folgen nach Ausstrahlung auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.



Die nach dem Buch von Jonny Duddle illustrierte Animationsserie wurde von Cyber Group Studios, France Télévisions, Blue Spirit Studios und Sofitvcine 4 produziert. Verantwortliche Redakteurin beim WDR ist Brigitta Mühlenbeck.



Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de. Darüber hinaus stehen die Folgen nach Ausstrahlung im KiKA-Player zum Abruf bereit.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de