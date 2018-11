New York - Die Ölpreise haben die Talfahrt der vergangenen Tage am Freitag beschleunigt. Der Preis für Nordseeöl fiel erstmals seit dem 10. April unter die Marke von 70 US-Dollar. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im Mittagshandel 69,61 Dollar. Das waren 1,04 Dollar weniger als am Donnerstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 95 Cent auf 59,72 Dollar.

Die Ölpreise sind damit den zehnten Tag in Folge gefallen. Seit Anfang Oktober sind die Preise nun um über 20 Prozent ...

