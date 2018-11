Hannover (ots) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat dem heute bei der Tagung der Generalsynode der Vereinigten Lutherischen Kirchen in Deutschland (VELKD) in Würzburg neu gewählten Leitenden Bischof der VELKD, Landesbischof Ralf Meister, zu seinem neuen Amt gratuliert. "Ich freue mich, dass mit dir einmal mehr ein profilierter Theologe und Geistlicher an der Spitze der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche steht," sagte Bedford-Strohm unmittelbar nach der Wahl. Meister sei ein leidenschaftlicher Prediger, der die öffentliche Verantwortung genauso ernst nehme wie den seelsorgerlichen Auftrag der Kirche und dem darüber hinaus die Ökumene und der Dialog mit dem Judentum wichtig sei. Ralf Meister, der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers ist, war zuvor in das Leitungsamt des Zusammenschlusses aus sieben lutherischen Landeskirchen gewählt worden.



"Gemeinsam mit dem Rat der EKD wünsche ich dir für dein neues Amt Gottes reichen Segen, unerschütterliche Zuversicht und Schaffensfreude bei allen neuen Herausforderungen. Zugleich möchte ich dir danken, dass du zusätzlich zu deinen vielfältigen Aufgaben im geistlichen Leitungsamt nun auch weitere Verantwortung auf gesamtkirchlicher Ebene übernimmst", so Bedford-Strohm.



Die biblische Losung des heutigen Tages "Der HERR, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vorfahren war" (1Kön 8,57) sei passend und ermutigend für Meisters zukünftigen Dienst. "Wir haben mit dem Evangelium eine wunderbare und wichtige Botschaft weiterzugeben, und das werden wir mehr denn je gemeinsam tun und dabei zugleich aus dem vielfältigen Reichtum der reformatorischen Tradition schöpfen."



Hannover, 9. November 2018



