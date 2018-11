Strasbourg (ots) - Anlässlich des 100. Jahrestages des Endes des Ersten Weltkriegs findet am Sonntag, den 11. November 2018 unter anderem unter der Schirmherrschaft von Emmanuel Macron, Jean-Claude Juncker und Peter Altmaier ein feierliches Friedenskonzert in der Kathedrale der französischen Stadt Verdun statt. Verdun war Schauplatz einer der grausamsten und blutigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs und ist mittlerweile ein Symbol für die deutsch-französische Versöhnung, an dem sich François Mitterand und Helmut Kohl 1984 die Hand gaben und der Gefallenen des Krieges gedachten. ARTE überträgt das Friedenskonzert live (leicht zeitversetzt) im TV und auf ARTE Concert (concert.arte.tv). ARTE-Moderatorinnen Emilie Aubry und Andrea Fies führen durch die Veranstaltung.



In der Kathedrale von Verdun interpretiert der Deutsch-Französische Chor der internationalen Musikfestspiele gemeinsam mit der Russischen Nationalphilharmonie unter der Leitung von Wladimir Spiwakow die Requiems von Wolfgang Amadeus Mozart und Camille Saint-Saëns. Internationale Solisten, darunter Sofia Fomina, Anke Vondong, Ian Storey und Wolfgang Schöne versprechen eine herausragende Aufführung.



Sonntag, 11. November, um 17.25 Uhr Friedenskonzert in Verdun Produktion: ZDF/ARTE France, Ozango Production Frankreich, Deutschland 2018, 120 Min. Live (leicht zeitversetzt) im TV und auf ARTE Concert



Requiem von W.A. Mozart und Requiem von Camille Saint-Saëns Dirigent: Wladimir Spikawow Komposition: Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint-Säens Chor: Deutsch-Französischer Festivalchor der internationalen Musikfestspiele Saar Orchester: Russische Nationalphilharmonie Mit: Sofia Fomina (Sopran), Anke Vondung (Mezzosopran), Ian Storey (Tenor), Wolfgang Schöne (Bassbariton) Regie: Sébastien Glas Moderation: Emilie Aubry, Andrea Fies



Zum Livestream: http://ow.ly/10v330mywa4



OTS: ARTE G.E.I.E. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9021 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9021.rss2



Pressekontakt: Michel Kreß / michel.kress@arte.tv / Tel: +33 3 88 14 21 63 / @ARTEpresse