Die rumänische Tochterbank BCR der Erste Group Bank AG hat den weltweit größten Finanzbildungsevent abgehalten. 13.230 Menschen aus 25 Städten haben an 59 Standorten teilgenommen und es damit ins Guiness Buch der Rekorde geschafft. (Hier kannst du mehr dazu nachlesen). Ich finde das richtig toll! Our Romanian bank sets records for world's largest finedu class @infoBCR GuinessWorldRecord TheErsteWay ...

Den vollständigen Artikel lesen ...