Neben sogenannten Commodities, also zuverlässigen Standardprodukten, bietet das Unternehmen auch Spezialklebstoffe für besondere Anforderungen in den Bereichen Faltschachtel, Papiersackherstellung und End-of-Line an. Das Unternehmen berät den Anwender umfassend und ganzheitlich.

Aussteller für:

Klebstoffe für die Papier- und Verpackungsindustrie

Klebstoffauftragssysteme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...