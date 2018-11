InCity Immobilien AG: INCITY ERWIRBT VON QUANTUM BÜROIMMOBILIE IN BERLIN AM LEIPZIGER PLATZ DGAP-Ad-hoc: InCity Immobilien AG / Schlagwort(e): Ankauf InCity Immobilien AG: INCITY ERWIRBT VON QUANTUM BÜROIMMOBILIE IN BERLIN AM LEIPZIGER PLATZ 09.11.2018 / 13:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. INCITY ERWIRBT VON QUANTUM BÜROIMMOBILIE IN BERLIN AM LEIPZIGER PLATZ * Ein nahezu vollvermietetes Wohn- und Geschäftshaus direkt am Leipziger Platz in Berlin-Mitte von Quantum Immobilien erworben * Besitz-, Nutzen- und Lastenwechsel soll voraussichtlich Ende 2018 erfolgen Frankfurt am Main, 9. November 2018 - Die InCity Immobilien AG hat über eine Tochtergesellschaft ein zehngeschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit überwiegendem Büroanteil in Berlin direkt am Leipziger Platz erworben und heute hierüber einen notariell beurkundeten Kaufvertrag abgeschlossen. Damit umfasst das Bestandsimmobilienportfolio der Gesellschaft aktuell zehn Immobilien. Das Objekt befindet sich am Leipziger Platz 8, Erna-Berger-Straße 5 in Berlin-Mitte und ist nahezu vollvermietet bei einer vermietbaren Fläche von rund 5.100 m², wovon mehr als zwei Drittel auf Büroflächen entfallen. Das zehngeschossige Gebäude wurde zwischen den Jahren 2000 und 2003 errichtet. Es verfügt über zwei Eingänge, zum einen den repräsentativen Haupteingang im Vorderhaus am Leipziger Platz und zum anderen den Nebeneingang in der Erna-Berger-Straße 5. Das Objekt generiert aktuell Mieteinnahmen (Nettokaltmieten) von mehr als EUR 1 Mio. pro Jahr. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug der Transaktion und die Zahlung des Kaufpreises steht unter dem Vorbehalt verschiedener, marktüblicher Vollzugs- und Fälligkeitsvoraussetzungen. Mitteilende Person und Kontakt: Helge H. Hehl, CFA Finanzvorstand (CFO) InCity Immobilien AG Beethovenstraße 71 60325 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0)69 7191889 55 Email: ir@incity.ag Sprache: Deutsch Unternehmen: InCity Immobilien AG Beethovenstraße 71 60325 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: IR: +49 (0)69 7191889 55 PR: +49 (0)69 7191889 66 Fax: +49 (0)69 719 18 89 790 E-Mail: ir@incity.ag Internet: www.incity.ag ISIN: DE000A0HNF96 WKN: A0HNF9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange 09.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: InCity Immobilien AG Beethovenstraße 71 60325 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: IR: +49 (0)69 7191889 55 PR: +49 (0)69 7191889 66 Fax: +49 (0) 69 719 18 89 790 E-Mail: ir@incity.ag Internet: www.incity.ag ISIN: DE000A0HNF96 WKN: A0HNF9 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 743681 09.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A0HNF96 AXC0159 2018-11-09/13:11