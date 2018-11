Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Achterbahnfahrt an den Märkten für Schwellenländer-Staatsanleihen hält an, so die Experten von Union Investment.Nach der Erholung im September sei es im Oktober wieder abwärts gegangen. Zwar habe sich die Lage bei den Wackelkandidaten entspannt, dafür habe ein Mix aus schwachen Aktienmärkten, steigenden US-Renditen, deutlich nachgebenden Rohstoffpreisen (Brent-Öl: -8,2 Prozent) und wieder zunehmenden Sorgen um Chinas Wachstum auf der Entwicklung gelastet. So hätten auf US-Dollar und Euro lautende Staatspapiere aus den aufstrebenden Volkswirtschaften 2,2 Prozent an Wert verloren (JP Morgan EMBI Global Div.-Index). Auch die Risikoaufschläge hätten sich wieder kräftig um 31 auf 366 Basispunkte ausgeweitet. Die Verzinsung zehnjähriger US-Treasuries sei um zehn Basispunkte auf 3,16 Prozent angestiegen. ...

