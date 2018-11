Im laufenden Jahr befindet sich der Kurs der Leoni-Aktie in einem deutlichen Abwärtstrend. Der Kurs konnte fast zu fast keinem Zeitpunkt Gewinne realisieren und ist auch in der aktuellen Marktphase von Abgaben geprägt. Vor ungefähr zwei Wochen überstieg der MACD den EXP, was ein Kaufsignal zur Folge hatte. In den letzten Tagen wurde der Kurs aber immer weiter nach unten gezogen, allein am Freitag steht die Aktie am Vormittag rund 3 % schwächer da.

