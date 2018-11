Der starke Dollar und die bessere Stimmung am Aktienmarkt verpassen der Gold-Rally einen Dämpfer. Doch Euro-Anlegern bleibt immerhin ein Vorteil.

Die Erholungs-Rally währte nur kurz: Der Oktober-Ausverkauf an den weltweiten Aktienmärkten hatte den Goldpreis innerhalb eines Monats um etwa fünf Prozent steigen lassen. Doch an den Höhenflug des Vormonats konnte das Edelmetall in den ersten November-Handelstagen nicht anknüpfen.

Mit derzeit 1221 Dollar pro Feinunze (rund 31 Gramm) pendelt der Preis aktuell um seinen 100-Tages-Durchschnitt. "Gold scheint wieder in Lethargie verfallen zu sein", kommentieren die Rohstoff-Analysten der Commerzbank.

Als wichtiger Grund für die erneute Schwächephase des Goldpreises gilt Beobachtern der erstarkte Dollar. Das Edelmetall entwickelt sich tendenziell gegenläufig zur US-Währung. Da Gold in Dollar gehandelt wird, verteuert eine starke US-Währung die Goldkäufe wichtiger Importländer wie China.

Der negative Zusammenhang zwischen Dollar und Gold wird derzeit noch vom hohen Zinsniveau in den USA verstärkt. Kurzlaufende US-Staatsanleihen ...

