Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen vor einer Aufsichtsratssitzung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 206 Euro belassen. Im Anschluss an diese dürfte es Details zu den geplanten weltweiten Kapazitätsanpassungen geben, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese könnten auch die Zusammenarbeit mit Ford betreffen. Im US-Werk in Chattanooga könnten die Kapazitäten ausgebaut werden, um auf diese Weise Importzölle der USA zu umgehen./bek/jha/ Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0109 2018-11-09/13:29

ISIN: DE0007664039