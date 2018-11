Berlin (ots) - "Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich in der Pflege täglich hingebungsvoll. Dabei müssen sie endlich besser unterstützt werden. Deshalb ist es ein wichtiger Schritt, wenn heute das Gesetz für mehr Pflegepersonal verabschiedet wird", erklärt SoVD-Präsident Adolf Bauer. Der Sozialverband SoVD begrüße die mit dem Gesetz geplanten Maßnahmen, auf die nun weitere folgen müssten, betont Adolf Bauer. "Insbesondere müssen die pflegenden Angehörigen stärker entlastet werden, als dies bisher der Fall ist", so der Verbandspräsident.



Der Deutsche Bundestag entscheidet heute über das Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals. Vorgesehen ist ein Sofortprogramm, um den Personalengpass in der Pflege zu verkleinern. Danach sollen in der stationären Altenpflege 13.000 neue Stellen geschaffen und finanziert werden. Das Programm soll zum 1. Januar 2019 in Kraft treten.



Der Sozialverband Deutschland (SoVD) vertritt die sozialpolitischen Interessen der gesetzlich Rentenversicherten, der gesetzlich Krankenversicherten und der pflegebedürftigen und behinderten Menschen. Über 570 000 Mitglieder sind bundesweit im SoVD organisiert. Der Verband wurde 1917 als Kriegsopferverband gegründet.



