Am Dienstag wird die Bilanz des dritten Quartals für Evotec (ISIN: DE0005664809) erwartet. Und im Vorfeld schlägt sich die Aktie hervorragend. So ganz kann sich Evotec zwar nicht dem wackligen Gesamtmarkt entziehen, der auf das Verhalten des US-Präsidenten nach den US-Zwischenwahlen ziemlich nervös reagiert. Aber viele gehen hier offenkundig vor dem anstehenden Zahlenwerk nicht in Deckung, sondern steigen ein. Was insofern nachvollziehbar ist, als hier das Risiko böser Überraschungen sicherlich geringer ist als in sehr konjunktursensiblen Branchen. Was nicht heißt, dass es nicht zu einer negativen Reaktion auf die Evotec-Bilanz kommen könnte … aber die Chance steht zumindest besser als anderswo, dass es Grund zur Zufriedenheit ...

