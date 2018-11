Belden: So besteht in unternehmenskritischen Netzwerken Zugriff auf Diagnosedaten, ohne dass Netzwerk Cyberbedrohungen auszusetzen. Damit eignet sich die Datendiode für die Hutschienenmontage gut für Anwendungen, in denen Daten aus unternehmenskritischen Netzwerken über das öffentliche Internet zu übertragen sind. Das Gerät ist mit Hinblick auf Anwendungen entwickelt, bei deren Störung dramatische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...