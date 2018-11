Integra Resources hat neueste Bohrergebnisse von seinem Florida Mountain gemeldet. Es sind die bislang hochgradigsten Werte auf diesem Goldprojekt.

Hinweis auf hochgradiges Vorkommen

Integra Resources (0,81 CAD | 0,52 Euro; CA45826T1030) hat die noch ausstehenden Bohrergebnisse für sein Projekt Florida Mountain in Idaho veröffentlicht. Es sind die bisher besten Werte für das Gold-Silber-Projekt. Laut Unternehmensangaben untermauern sie die These, dass Florida Mountain ein hochgradiges Vorkommen beherbergt. So kam Bohrloch IFM18_001A in der "Trade Dollar-Black Jack"-Ader auf hervorragende 5,23 g/t Goldäquivalent über eine Länge von 21,33 Metern. Bohrloch IFM18_004 wies einen Abschnitt mit 0.57 g/t Goldäquivalent über 46,78 Meter auf. Diese hochgradige Abschnitte liegen nur 200 Meter von der bestehenden "inferred-"Ressource auf Florida Mountain entfernt. In diesem Jahr hat Integra auf diesem Projekt insgesamt 2.920 Bohrmeter in neun Bohrlöchern niedergebracht. Der Fokus des Unternehmens ...

