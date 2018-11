Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Lloyds nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Pence belassen. Die Aktie der Bank bleibe ihre bevorzugte Empfehlung in Großbritannien, schrieb Analystin Claire Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2019/2020 hob die Analystin leicht an./mf/gl Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0008706128