FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Veterans Day" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:07 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.789,60 -0,68% +2,26% Euro-Stoxx-50 3.210,97 -0,82% -8,36% Stoxx-50 2.959,65 -0,74% -6,87% DAX 11.458,17 -0,60% -11,30% FTSE 7.082,09 -0,82% -7,12% CAC 5.082,30 -0,96% -4,33% Nikkei-225 22.250,25 -1,05% -2,26% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,72 +36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,80 60,67 -1,4% -0,87 +3,0% Brent/ICE 69,49 70,65 -1,6% -1,16 +9,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.218,70 1.223,75 -0,4% -5,06 -6,5% Silber (Spot) 14,33 14,45 -0,8% -0,12 -15,4% Platin (Spot) 860,65 866,00 -0,6% -5,35 -7,4% Kupfer-Future 2,70 2,74 -1,4% -0,04 -19,5%

Die Ölpreise bauen ihere Verluste noch leicht aus. Hier drückt weiter der feste Dollar auf die Preise, heißt es. Auch die Sorge vor dem Überangebot drückt weiter. Die Blicke sind vor diesem Hintergrund auf das Opec-Treffen am Wochenende gerichtet, nachdem es zuletzt Berichte gegeben hatte, dass Saudi-Arabien und Russland offenbar über Fördersenkungen im kommenden Jahr sprechen wollen. Der Preis für WTI war am Vortag in einen Bärenmarkt übergegangen, Denn seit dem Hoch vom 3. Oktober hat der Preis über 20 Prozent verloren.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte am Freitag mit leichten Abgaben starten. Auf dem Markt lastet einerseits noch immer das Ergebnis der US-Notenbanksitzung vom Vortag. Zudem geben die Ölpreise weiter nach. Im Anschluss an ihre Sitzung vom Donnerstag hatte die Federal Reserve ihren geldpolitischen Straffungskurs bekräftigt. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt damit als wahrscheinlich. Unter den Einzelwerten gewinnen Walt Disney vorbörslich hinzu. Der Unterhaltungskonzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr dank eines guten vierten Quartals bei Umsatz und Ergebnis einen Rekord erreicht. Vor allem die starken Segmente Parks und Resorts sowie Studio-Entertainment trugen zu den guten Zahlen bei. Yelp brechen um rund 30 Prozent ein, nachdem die Online-Bewertungsseite enttäuschende Umsatzzahlen für das dritte Quartal vermeldet hat. Zudem hatte der CEO angekündigt, dass die Schwäche auch im vierten Quartal andauern werde. Der Autovermieter Hertz hatte Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, welche die Markterwartungen übertroffen haben. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Handel am Donnerstag verzeichnete sie aber einen Sprung nach oben um 20,9 Prozent. Für Dropbox geht es im vorbörslichen Handel deutlich nach oben. Das Unternehmen hatte für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg um 26 Prozent vermeldet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen

Außerdem im Tagesverlauf:

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (1. Umfrage) PROGNOSE: 97,0 zuvor: 98,6

FINANZMÄRKTE EUROPA

Neue Schwächeanfälle der Auto- und Stahltitel prägen am Freitag das Bild an den europäischen Börsen. Einerseits leidet der Markt unter den Sorgen um die chinesische Konjunktur, wegen des Handelsstreits mit den USA und der hohen Immobilienkredite wird nun auch eine harte Landung nicht mehr ausgeschlossen. Am chinesischen Automarkt könnte der Absatz in diesem Jahr sogar zurückgehen - erstmals seit 1990. Im Oktober fiel der Pkw-Absatz im Jahresvergleich um 13 Prozent. Das i-Tüpfelchen kommt von Thyssenkrupp, deren Aktien mit einer Gewinnwarnung um 11 Prozent einbrechen. Der Stoxx-Index der europäischen Auto-Aktien fällt um 2,4 Prozent. Der Index der so genannten Basic Resources, zu denen die Stahlwerte gehören, sackt um 3,4 Prozent ab. Positiv aufgenommen werden die Geschäftszahlen der Allianz, gegen den Markt steigen die Aktien um 0,7 Prozent. Hier fiel der Nettogewinn im dritten Quartal rund 20 Prozent höher aus als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Einer der größten DAX-Gewinner sind Lufthansa mit einem Plus von 1,4 Prozent. Sie profitieren, wie auch andere europäische Luftfahrtaktien, vom fallenden Ölpreis. Air France-KLM steigen um 0,9 Prozent. In Europa stemmen sich die konjunkturunabhängigen Aktien der Nahrungsmittel-Branche und des Pharmasektors gegen den schwächeren Gesamtmarkt. Danone gewinnen 1,4 Prozent und Astrazeneca 1,1 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:47 Uhr Do, 17.09 Uhr % YTD EUR/USD 1,1351 -0,12% 1,1349 1,1418 -5,5% EUR/JPY 129,23 -0,28% 129,31 129,99 -4,5% EUR/CHF 1,1419 -0,12% 1,1436 1,1456 -2,5% EUR/GBP 0,8713 +0,18% 0,8703 0,8708 -2,0% USD/JPY 113,87 -0,16% 113,92 113,84 +1,1% GBP/USD 1,3027 -0,29% 1,3043 1,3111 -3,6% Bitcoin BTC/USD 6.400,73 -1,0% 6.438,59 6.481,87 -53,1%

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne noch leicht aus. Der Euro notiert aktuell um die Marke von 1,1330 Dollar und damit in der Nähe seines Tagestiefs. AM Vortag hatte er im Hoch noch klar über dem Niveau von 1,14 Dollar gelegen. Als einzige inhaltliche Änderung der Mitteilung nach der Fed-Sitzung hat die Commerzbank den Verweis auf ein schwächeres Wachstum der Unternehmensinvestitionen in den USA ausgemacht. "Obwohl das gegenüber dem starken Wachstum der Anlageinvestitonen, das noch auf der September-Sitzung vermerkt wurde, ohne Frage eine Verschlechterung ist, konnte der Dollar zulegen", so die Analysten weiter. Offensichtlich hätten einige Marktteilnehmer noch deutlich vorsichtigere Formulierungen erwartet. Weiteren nserhöhungen im Dezember und darüber hinaus steht auch nach den Zwischenwahlen nichts im Wege, heißt es weiter.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte haben zum Ende der Woche Abgaben verbucht. Teilnehmer begründeten dies mit den andauernden Konjunktursorgen sowie dem schwelenden Handelskonflikt. "Obwohl die US-Zwischenwahlen vorbei sind, bleibt die Sorge, dass sich der Handelskrieg zwischen den USA und China langfristig weiter fortsetzen wird", so Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Zudem stand der Handel in Asien unter dem Eindruck der US-Notenbanksitzung am Donnerstag. Die Fed hatte ihren Leitzins konstant gehalten und ein überwiegend positives Bild der Wirtschaft gezeichnet, was darauf hindeutet, dass eine weitere Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung im Dezember wahrscheinlich ist. Die US-Börsen gaben daraufhin etwas nach. Diese verhaltenen Vorgaben, besonders von der für Asien wichtigen technologielastigen Nasdaq, dämpften die Stimmung an den ostasiatischen Börsen. Aufgrund des niedrigen Ölpreises standen in der ganzen Region Ölwerte und Druck. In Schanghai verloren die Bankenwerte, nachdem Medienberichten zufolge aus Peking die Vorgabe gekommen war, dass mindestens ein Drittel der Kredite an private Unternehmen vergeben werden müssen. Die Ankündigung hatte bei Teilnehmern Bedenken hinsichtlich der Kredit-Qualität aufkommen lassen.

CREDIT

Wieder ausgeweitet zeigen sich am Freitag die Prämien der Kreditausfallversicherungen für europäische Unternehmens- und Staatsanleihen (CDS). Nachdem sich in Europa die Marktreaktionen auf den Ausgang der US-Zwischenwahl als kurzfristiges Strohfeuer entpuppt haben, lässt die Risikofreude deutlich nach. Entsprechend ziehen auch die impliziten Volatilitäten wieder an. Sorgen machen sich Marktteilnehmer beim Blick auf den Terminkalender der kommenden Woche: Besonders das Ultimatum der EU an Italien mit der Forderung nach einem geänderten Haushaltsentwurf löst Unruhe aus. Allerdings sei dies am Kreditmarkt nur ein Themenkomplex unter vielen. Ebenso wichtig sei, dass sich der Primärmarkt wieder belebt habe, was positiv sei, selbst wenn es an den Aktienmärkten weiter nach unten gehe, heißt es im Handel.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

RWE kooperiert mit Tokyo Gas im Bereich Flüssiggas

RWE und Tokyo Gas werden künftig bei Beschaffung, Handel und Transport von verflüssigtem Erdgas (LNG) stärker zusammenarbeiten. Eine entsprechende Absichtserklärung sei mit dem weltweit größten Käufer von LNG unterzeichnet worden, teilte die RWE-Tochter RWE Supply & Trading mit. RWE baut aufgrund des kontinuierlichen Wachstums des LNG-Marktes seine Aktivitäten in diesem Bereich weltweit aus, vor allem auch durch Kooperationen im atlantischen und pazifischen Raum.

Thyssen-Aktie bricht nach Gewinnwarnung ein, Analysten wenig überrascht

November 09, 2018 07:11 ET (12:11 GMT)

Mit einem massiven Kursrutsch reagierte die Thyssenkrupp-Aktie am Freitag auf die zweite Gewinnwarnung seit Juli. Knapp zwei Wochen vor der Bilanzvorlage hatte der Konzern aus Essen am Vorabend die Anleger mit weiteren Problemen im operativen Geschäft und einer Rückstellung für eine Kartellstrafe verschreckt. Das Papier war am Morgen auf Xetra mit einem Minus von 6,6 Prozent gestartet und hat die Verluste seitdem ausgebaut.

Marke VW setzt im Oktober weniger ab - China und WLTP belasten

Belastet von rückläufigen Verkäufen in China und der Umstellung auf die neue WLTP-Zertifizierung hat Volkswagen bei seiner namensgebenden Marke im Oktober weniger Autos verkauft. Der Absatz fiel um 6,2 Prozent auf 516.900 Einheiten, wie der Konzern mitteilte. Seit Januar haben die Wolfsburger damit 5,14 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 1,9 Prozent.

Audi auch im Oktober mit Absatzeinbruch - Europa minus 53%

Der Audi-Absatz hat auch im Oktober erheblich unter der Umstellung auf die neue WLTP-Zertifizierung gelitten. Der Absatz brach um 25,7 Prozent auf 117.600 Einheiten ein, wie die Volkswagen-Tochter mitteilte. Seit Januar haben die Ingolstädter damit 1,525 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 0,9 Prozent. Besonders drastisch waren die Rückgänge auf dem Heimatmarkt: In Deutschland gingen nur 9.151 Autos mit den vier Ringen an die Kunden, ein Minus von 57,8 Prozent.

China gibt Amex grünes Licht für Bankkarten-Clearing-Joint-Venture

American Express (Amex) hat von der chinesischen Zentralbank die Genehmigung zur Gründung eines Joint Ventures für Bankkarten-Clearing-Dienste erhalten. Das Geschäft wird in China derzeit von einem staatlichen Unternehmen dominiert. Der US-Konzern ist der erste ausländische Kreditkartenanbieter, der Clearing-Dienste in China anbieten darf, nachdem Peking sich schon vor längerem verpflichtet hat, seine Finanzmärkte weiter zu öffnen.

Dr Hönle erhöht EBIT-Prognose dank guter Klebstoffgeschäfte

Das Technologieunternehmen Dr. Hönle wird insbesondere dank guter Geschäfte im Segment Klebstoffe zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Das Betriebsergebnis (EBIT) 2017/18 sieht die Gesellschaft aus Gräfelfing nun bei 30,5 bis 31,5 Millionen statt 26 bis 30 Millionen Euro. 2016/17 hatte Hönle ein EBIT von 15,2 Millionen Euro erzielt.

Elanix Biotechnologies korrigiert Bilanz - Aktie bricht ein

Mit einem herben Kurseinbruch um rund 14 Prozent reagiert die Aktie der Elanix Biotechnologies AG auf das Bekanntwerden von Fehlern in der Bilanz 2015. Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) habe Fehler beim Bilanzposten immaterielle Vermögenswerte festgestellt, teilte das Unternehmen mit. Der Posten sei laut DPR im Konzernabschluss per Ende 2015 um 22,5 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen worden.

OMV expandiert mit strategischer Partnerschaft in Malaysia

Der österreichische Ölkonzern OMV geht eine strategische Partnerschaft mit dem malaysischen Konkurrenten Sapura Energy Berhad ein. Die OMV AG will mit dem Schritt im asiatisch-pazifischen Raum expandieren. Im Zuge der Partnerschaft erwirbt der Wiener Konzern für 540 Millionen US-Dollar die Hälfte der Sapura-Energy-Tochter Sapura Upstream.

Rhön-Klinikum steigert Umsatz und Gewinn

Die Rhön-Klinikum AG hat in den ersten neun Monaten sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Profitieren konnte der im SDAX notierte Klinikbetreiber von höheren Patientenzahlen und der Einigung mit der hessischen Landesregierung und den Universitäten Gießen und Marburg. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält Rhön-Klinikum fest.

Richemont verdient nur dank Bewertungseffekt mehr

Richemont hat im ersten Geschäftshalbjahr trotz höherer Umsätze nur dank eines Bewertungseffektes mehr verdient. Aufgrund der Neubewertung der Anteile an Yoox Net-a-Porter stieg der Nettogewinn laut Mitteilung mit 2,25 Milliarden Euro auf mehr als das Doppelte von 974 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Allein die Neubewertung der Beteiligung habe sich mit 1,38 Milliarden Euro positiv ausgewirkt. Ohne diesen Effekt wäre der Gewinn um 10 Prozent auf 875 Millionen Euro gesunken.

Schweizer Electronic senkt Umsatzausblick für 2018

Belastet von einer geringeren Nachfrage aus der Autobranche hat die Schweizer Electronic AG nach einem starken dritten Quartal einen trüben Ausblick gegeben. Das Elektronikunternehmen senkte die Umsatzprognose für dieses Jahr spürbar: Die Erlöse dürften 2018 nur noch leicht um 2 bis 3 Prozent auf rund 124 Millionen Euro zulegen, teilte das Unternehmen mit. Bisher hatte die Schweizer Electronic AG einen Zuwachs von 6 bis 8 Prozent erwartet.

S&T hebt nach profitablem Wachstum EBITDA-Prognose an

Das Linzer IT-Systemhaus S&T hebt nach deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn in den ersten neun Monaten die Prognose an. Das operative Ergebnis (EBITDA) werde nun bei mindestens 88 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen bei Vorlage der Zwischenbilanz mit und führte als Basis einen höheren Auftragsbestand an. Bislang galt ein Zielwert von mindestens 80 Millionen Euro. Ein Frankfurter Händler sagte, die neue Prognose liege knapp über der Markterwartung.

Bundeskartellamt genehmigt Fusion von Kaufhof und Karstadt

Das Bundeskartellamt hat die Fusion von Kaufhof und Karstadt freigegeben. "Wir haben das Vorhaben intensiv geprüft. Weder aus der Perspektive der Verbraucher, noch aus Sicht der Hersteller und Lieferanten gab es durchschlagende wettbewerbliche Bedenken", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt laut Mitteilung. "Wir haben festgestellt, dass Kaufhof und Karstadt selbst bei isolierter Betrachtung des rein stationären Handels nur in einzelnen Warengruppen und Regionen Marktanteile von mehr als 25 Prozent erzielen."

