Aktienmärkte in Europa eröffnen nach Fed-Zinsentscheid tiefer Schlechte Ertragslage in Deutschland könnte DE30 zukünftig belasten Thyssenkrupp stürzt nach gesenktem Gewinnausblick für das Gesamtjahr ein

Die erste Hälfte dieser Woche war recht erfolgreich, allerdings wurden einige Gewinne wieder abgegeben. Der Auslöser dafür ist nicht offensichtlich, aber es könnte mit zwei Aspekten zusammenhängen, die beide aus den USA stammen. Zuerst einmal erholte sich der US-Aktienmarkt am Mittwoch als Reaktion der US-Zwischenwahlen, da die Republikanische Partei ihre Kontrolle im Repräsentantenhaus an die Demokraten abgab. Auf den ersten Blick könnte dies als seltsames Verhalten betrachtet werden: Ein gespaltener Kongress wird mit Sicherheit zu einer weniger expansiven Finanzpolitik und damit zu weniger Impulsen für die Wall Street führen. Auf der anderen Seite neigen politische Ereignisse dazu, ähnliche Schemen zu zeichnen: Ein Rückzug in riskante Vermögenswerte vor der Abstimmung aufgrund zunehmender Unsicherheit und dann eine Erholungsrallye, unabhängig vom Endergebnis. Dies war auch diesmal der Fall. Als sich die Unruhen nach den Midterms gelegt hatten, wandten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...