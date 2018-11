Drei wichtige Datenpunkte aus Großbritannien USA: Erzeugerpreisindex und Verbrauchervertrauen Einige Zentralbanker halten heute Reden

10:30 Uhr | Großbritannien: Industrieproduktion, Handelsbilanz, vorläufiges BIP: Am Morgen erhalten wir eine Reihe von Daten aus der britischen Wirtschaft. Alle der oben genannten Berichte werden gleichzeitig veröffentlicht und den Händlern ein Update bieten. Denken Sie jedoch daran, dass das GBP hauptsächlich von Neuigkeiten zum Thema Brexit angetrieben wird, weshalb makroökonomische Veröffentlichungen in letzter Zeit zweitrangig waren. Doch sobald ein Brexit-Abkommen zustande kommt, werden die Daten wieder in den Vordergrund rücken und die Geldpolitik der Bank of England beeinflussen. Die Industrieproduktion dürfte im September um 0,5% im Jahresvergleich gewachsen sein und die Handelsbilanz mit 11,25 ...

