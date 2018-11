Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIHK: Nur noch ein Viertel der Firmen glaubt an bessere Weltwirtschaft

Die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft blickt deutlich pessimistischer auf die Weltkonjunktur als noch im Frühjahr. In einer neuen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) im Zusammenarbeit mit den Außenhandelskammern unter 3.500 Firmen geht nur noch ein Viertel davon aus, dass sich die Weltwirtschaft besser entwickelt. Im Frühjahr waren es noch 40 Prozent. Die Zahl der Betriebe, die eine Verschlechterung erwartet, ist hingegen von 10 auf 25 Prozent gestiegen.

Bundestag plant 2019 erneut Haushalt mit schwarzer Null

Trotz höherer Ausgaben im Verteidigungshaushalt wird der Bund auch 2019 nach den neuesten Parlamentsplanungen eine schwarze Null im Budget schreiben. Kommendes Jahr sollen die Ausgaben insgesamt 356,4 Milliarden Euro betragen, gab die Unionsfraktion nach der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses bekannt, die bis zum frühen Freitagmorgen dauerte. Endgültig wird der Haushalt am kommenden Freitag vom Bundestag beschlossen.

Wirtschaft fordert Steuersenkungen wegen eingetrübter Weltkonjunktur

Wegen des nachlassenden Wachstums der Weltwirtschaft hält die deutsche Wirtschaft Steuersenkungen für das Gebot der Stunde, um das Land wettbewerbsfähiger zu machen. "Wir haben den höchsten Steuersatz in der OECD für die Wirtschaft. Wir müssen erkennen, dass es Handlungsbedarf gibt", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, in Berlin. Deutschland müsse die Steuerlast für Firmen von heute durchschnittlich 30 Prozent auf 25 Prozent senken, verlangte er.

Frankreichs Industrieproduktion bricht im September ein

Die französische Industrie hat im September einen überraschend starken Rückschlag erlitten. Wie die nationale Statistikbehörde mitteilte, brach die industrielle Produktion um 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat ein. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Minus von 0,4 Prozent erwartet. Das verarbeitende Gewerbe zeigte sich ebenfalls schwach: Im September ging die Erzeugung in diesem Bereich um 2,1 Prozent zurück, nach einem Plus von 0,4 Prozent im August.

Britische Wirtschaft wächst im dritten Quartal solide

Die britische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2018 mit dem höchsten Tempo seit fast zwei Jahren gewachsen. Großbritannien war damit eines von nur wenigen Ländern in Europa, das eine breite Abschwächung vermieden hat. Wie die nationale Statistikbehörde in einer ersten Veröffentlichung berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Binnen Jahresfrist lag das BIP um 1,5 Prozent höher. Die Daten entsprachen den Prognosen von Volkswirten.

Coeure: Schwung bei Reform von Referenzzinsen beibehalten

Die Banken des Euroraums dürfen nach den Worten von EZB-Direktor Benoit Coeure bei den Bemühungen um eine Reform der risikofreien Referenzzinssätze nicht nachlassen. Coeure sagte bei einer Konferenz zu diesem Thema in Frankfurt: "Es ist wichtig, dass der Privatsektor den gegenwärtigen Schwung beibehält." Die Schaffung eines Ersatzes für den längerfristigen Referenzzins Euribor (Euro Interbank Offered Rate) sei eine Schlüsselaufgabe der Arbeitsgruppe für risikofreie Zinsen.

Umfrage sieht schwarz-grüne Mehrheit im Bund

Weil die Grünen nach den Zugewinnen bei den jüngsten Landtagswahlen weiter im Aufwind sind, wäre laut einer neuen Umfrage erstmals seit fast drei Jahren eine schwarz-grüne Mehrheit im Bund möglich. Wäre am nächsten Sonntag Bundestagswahl, blieben CDU/CSU mit 27 Prozent und die SPD mit 14 Prozent im "ZDF-Politbarometer" unverändert bei ihren Tiefstwerten - die Grünen legten dagegen weitere 2 Punkte auf 22 Prozent zu. "Erstmals seit Dezember 2015 hätte damit eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen wieder eine parlamentarische Mehrheit", so der Sender.

Bundestag beschließt Gesetz zu Stärkung der Pflege

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket will die Bundesregierung dem Pflegenotstand in Deutschland entgegentreten. Der Bundestag beschloss in Berlin das Pflegestärkungsgesetz, das ein Sofortprogramm zur Beseitigung personeller Engpässe enthält. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach im Bundestag vom "größten Schritt in der Pflege seit über 20 Jahren".

EU-Staaten fordern wegen drohender Autozölle schnelle Verhandlungen mit den USA

Angesichts drohender US-Strafzölle auf europäische Autos haben die EU-Staaten gefordert, schnell eine Einigung mit Washington im Handelsstreit zu erzielen. Nach den US-Kongresswahlen müsse die EU-Kommission die Gespräche nun "rasch voranbringen", sagte Österreichs Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, deren Land derzeit den Vorsitz der EU-Mitgliedstaaten innehat, in Brüssel. Ziel müsse es sein, "am Beginn des nächsten Jahres" in "echte Verhandlungen" über ein Handelsabkommen einzutreten.

Autoabsatz in China bricht im Oktober ein

Der Automarkt in der weltweit wichtigsten Region bleibt auf Talfahrt: Die Verkäufe brachen in China im Oktober wie schon im Vormonat um 12 Prozent ein. Damit liegen die gesamten Verkäufe im bisherigen Jahresverlauf leicht unter dem Vorjahresniveau. Es deutet sich damit der erste Absatzrückgang in China in einem Gesamtjahr seit 1990 an. Ob die Regierung in Peking nun Maßnahmen auf den Weg bringt, den Autoabsatz durch Steuersenkungen zu stützen, bleibt weiter unklar.

Saudi-Arabien malt sich Ende des Opec-Kartells aus

Die Top-Denkfabrik der Saudis untersucht den möglichen Effekt eines Auseinanderbrechens der Opec auf die Ölmärkte. Das überrascht bei einem Land, das seit nahezu 60 Jahren das Ölkartell dominiert. Die Gedankenspiele fallen mit neuen Verbalattacken auf die saudische Regierung zusammen, darunter durch US-Präsident Donald Trump, der die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) beschuldigt, die Ölpreise nach oben zu treiben. Zudem wenden sich einige Investoren wegen der brutalen Tötung eines saudischen Journalisten mit Wohnsitz in den USA vom Königreich ab.

Südkoreas Präsident Moon entlässt Finanzminister und Chefstrategen

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat angesichts der schwächelnden Wirtschaft die Spitze seines Finanzministerium ausgetauscht. Finanzminister Kim Dong Yeon und Chefstratege Jang Ha Sung seien ersetzt worden, sagte Regierungssprecher Yoon Young Chan in einer im Fernsehen übertragenen Stellungnahme. Neuer Finanzminister wird demnach der langjährige Staatsbeamte Hong Nam Ki, Jangs Posten wird von Moons oberstem Berater für Soziales, Kim Soo Hyun, übernommen.

