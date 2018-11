Unser jetziger Gast ist aktuell auf Road-Show. Für JP Morgan Asset Management skizziert er den langfristigen Marktausblick. Langfristig heißt in diesem Fall: Auf Sicht der kommenden 10 bis 15 Jahre. Was wird die Finanzmärkte in den kommenden Jahren bewegen? Wo liegen Risiken, wo liegen vielleicht Chancen? Michael Feser, JP Morgan Asset Management, bei Börse Stuttgart TV.