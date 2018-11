Finanzminister Olaf Scholz lehnte den Vorschlag von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), eine Klimaschutz-Abgabe auf Benzin oder Heizöl einzuführen, ab.

Der Vorstoß von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) für eine Klimaschutz-Abgabe auf Benzin oder Heizöl ist vorerst gescheitert. Das ebenfalls SPD-geführte Bundesfinanzministerium erteilte den Plänen am Freitag eine klare Absage: "Es gibt keinerlei Überlegungen, eine neue CO2-Bepreisung einzuführen", sagte ein Sprecher von Finanzminister Olaf Scholz. Schulze hatte eine Abgabe auf fossile Brennstoffe wie Benzin, Gas oder Heizöl gefordert, um im Gegenzug den Strompreis zu senken. Unterm Strich sollte kein Bürger zusätzlich belastet werden. In ihrer Rede am Mittwoch hatte sie noch gesagt, sie werde ein solches Konzept gemeinsam mit Scholz erarbeiten. Während ...

