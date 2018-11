Mitarbeiter von Telekommunikationsfirmen sollen Dieben dabei geholfen haben, Zugang zu den Krypto-Konten der Opfer zu erhalten.

Opfer verklagen AT&T und T-Mobile wegen Diebstahls von Kryptowährungen

Silver Miller, eine auf Kryptowährungen fokussierte Anwaltskanzlei mit Sitz in den USA, hat erklärt, dass sie im Auftrag von Opfern von SIM-Swapping-Handy-Hacks Schiedsklagen gegen AT & T und T-Mobile eingereicht hat. Die Opfer haben Geld an Kriminelle verloren, die die zunehmend verbreitete Methode des Infiltrierens mobiler Geräte für den Zugriff auf Kryptowährungsgeldbeutel und Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes einsetzten. "Durch Löcher in den Sicherheitsabläufen und weil sie ihre Mitarbeiter nicht richtig schulen und kontrollieren, haben die Mobilfunkanbieter Dieben dabei geholfen, die SIM-Karten von Smartphones aus der Ferne zu übernehmen, auf Finanzdaten und Kontoinformationen der Opfer zuzugreifen und die ...

