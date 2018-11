Die Grünen haben Ska Keller und Sven Giegold zu ihren Spitzenkandidatin für die Europawahl gekürt. In Leipzig sprachen sie sich zudem dafür aus, dass Vorgaben für die Wirtschaft europäischer werden sollen.

Die Grünen haben bei ihrem Bundesparteitag in Leipzig die Spitzenkandidaten für Europa gekürt und ihnen den Auftrag zum Umbau des europäischen Asylsystems mitgegeben. Die 36-jährige Ska Keller und der 48-jährige Sven Giegold führen die Liste der Ökopartei für das Europäische Parlament zur Wahl im Mai 2019 an. Beide sind bereits EU-Parlamentarier, Keller führt die Grünen-Fraktion. Sie erhielt am Samstag 87,57 Prozent der Delegiertenstimmen, Giegold 97,88 Prozent.

Giegold stellte den Umweltschutz, das klassische grüne Thema in den Mittelpunkt. Er kündigte an, die EU-weite Abstimmung kommendes Jahr zur "Klimawahl" zu machen. Vor allem die Deutschen müssten wieder stärker für den Klimaschutz eintreten, die schwarz-rote Bundesregierung ...

