Thyssenkrupp veröffentlichte am Freitag die zweite Gewinnwarnung seit Juli. Das ließ den Kurs der Aktie um rund 9 % auf 17,33 Euro abrutschen. Experten sehen die Marktreaktion aber als übertrieben an. Das EBIT, also der Gewinn vor Zinsen und Steuern, wurde von Thyssenkrupp ein weiteres Mal nach unten geschraubt. Aufgrund operativer Probleme rechnet man nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...