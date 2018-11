Die Fed hat zuletzt das Geschehen an der Börse geprägt. Auch in der kommenden Woche dürften vor allem Konjunkturdaten aus den USA die Märkte bewegen - offen bleibt die Richtung.

Die Aussicht auf eine noch straffere Geldpolitik in den USA hat die Börsen zum Wochenschluss ausgebremst. Die US-Notenbank Fed hatte die Leitzinsen am Donnerstag unverändert bei 2,0 bis 2,25 Prozent belassen. Sie bescheinigte der Wirtschaft jedoch ein hohes Wachstumstempo und ließ sich damit die Tür für eine weitere Erhöhung im Dezember offen. Die Spekulationen über stärkere Zinserhöhungen in den USA dürften auch in der kommenden Woche die Märkte beeinflussen.

Grund für die Spekulationen sind das starke Wirtschaftswachstum in den USA und die sinkende Arbeitslosigkeit. Im dritten Quartal ist die US-Wirtschaft um 3,5 Prozent gewachsen. Das war zwar etwas weniger als im zweiten Quartal, wo der Wert sogar bei 4,2 Prozent lag, aber immer noch sehr robust. Zudem lag die Arbeitslosenquote im Oktober bei 3,7 Prozent - und damit auf dem niedrigsten Stand seit Dezember 1969.

Bislang hat sich die sehr gute Wirtschaftslage und die niedrige Arbeitslosigkeit in den USA noch nicht so stark auf Löhne und Inflation ausgewirkt. Allerdings gab es zuletzt Anzeichen, dass vor allem die Löhne nun stärker steigen. Je besser sich die US-Konjunktur entwickelt, desto größer die Inflationsrisiken - und desto stärker der Druck auf die Fed, die Zinsen schneller anzuheben.

