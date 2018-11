Der Spekulant George Soros ist einer der reichsten Menschen der Welt - und Hassfigur von Verschwörungstheoretikern und Autokraten. Seine Stiftung floh aus Budapest nach Berlin. Nun formieren sich auch hier Gegner.

Das Berlin-Puzzle hat 1000 Teile, die meisten davon liegen noch zerstreut auf einem Tisch. Einige stecken schon zusammen. Der Fernsehturm ist zu erkennen, der Alexanderplatz darunter auch. Doch es wird noch eine Weile dauern, bis Goran Buldioski und seine 85 Kollegen mit dem Puzzle fertig sind - weil sie die Stadt noch nicht so gut kennen.

Erst vor wenigen Wochen sind sie aus Budapest in ihr neues Büro am Potsdamer Platz gezogen. Nun führt Buldioski, 45 Jahre alt und einer der beiden Europa-Direktoren der Open Society Foundations des ungarischen Milliardärs George Soros, durch einen Großraum im 19. Stock. Offene Küche, helles Parkett, toller Blick auf die Stadt. Ein Ort mit viel Luft. Fürs freie Atmen, Denken, Spielen. Endlich, sagt Buldioski, müssten sich seine Mitarbeiter nicht mehr verstecken. "In Ungarn konnten wir nicht mehr unbeschadet arbeiten. Die Situation hier könnte unterschiedlicher nicht sein." Der Grund für den Umzug war der Stiftungsgründer selbst: George Soros.

Ein Name, ein Gesicht. Nummer 60 der weltweiten "Forbes"-Reichenliste. Ein in Ungarn geborener Jude, Amerikaner, Börsenspekulant, heute 88 Jahre alt. Feindbild für Links- und Rechtsextremisten, Antisemiten, Verschwörungstheoretiker, auch Präsidenten wie Wladimir Putin. Wie Donald Trump, der ihm vorwirft, Proteste gegen ihn finanziert zu haben; als ein Fanatiker in den USA vor Kurzem Paketbomben an Trump-Gegner verschickte, war Soros einer der Adressaten.

Und natürlich Viktor Orbán, der Soros und seine Stiftung zum Staatsverbrecher erklärte. Im ganzen Land ließ Ungarns Regierungschef Plakate aufstellen. Darauf ein grinsender Soros und die Aufschrift: "Lassen wir es nicht zu, dass Soros zuletzt lacht." Der Milliardär wolle Staatsgrenzen abschaffen, so der Vorwurf, das Land mit muslimischen Einwanderern fluten. Die ungarischen Medien machten mit, erkannten in Soros' Stiftung, die für Demokratie, Menschenrechte und Meinungsfreiheit eintritt, eine Verschwörung.

Die Stimmung wurde von Tag zu Tag feindseliger, sagt Goran Buldioski. Irgendwann trauten sich seine Mitarbeiter nicht mehr, in den Schulen ihrer Kinder zu erzählen, für wen sie arbeiteten. Schließlich musste ein Sicherheitsdienst das Büro der Organisation schützen, bei der Orbán einst selbst Stipendiat war. Am Ende flohen Buldioski und seine Mannschaft nach Berlin. So hart muss man das ausdrücken. Und so sieht es auch Orbán, der für sich reklamiert, den großen Feind, George Soros, besiegt zu haben.

Er war ihm wohl schlicht zu einflussreich geworden. 32 Milliarden Dollar hat Soros der Dachorganisation seiner Stiftung mittlerweile übertragen, allein das jährliche Budget beträgt eine Milliarde. Bei einem ungarischen Bruttoinlandsprodukt von gerade einmal 139 Milliarden ist das eine ganz schöne Summe. Vor allem aber sind es Soros' Ziele, die Orbán stören. Während andere Superreiche wie Bill Gates mit ihren Stiftungen gegen Malaria, Krebs oder den Hunger kämpfen, will Soros die Gesellschaft verändern. Das kratzt an Orbáns Macht.Dabei kommt es dem rechtsnationalen Regenten zupass, dass Soros und seine Geschichte nicht ohne Widersprüche ...

