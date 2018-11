Arbeiten und Geldverdienen sind für die meisten von uns wohl untrennbar mit einem selbstbestimmten Leben verknüpft. Auch Sparen gehört für viele von uns regelmäßig dazu, mit dem sinnvollen und renditestarken Investieren hapert es jedoch so manches Mal. Um sicherzustellen, dass du beim Sparen und Investieren die grundlegenden Weichen richtig stellst, habe ich im Folgenden nun drei teure Fehler gesammelt, in der Hoffnung, dass du dir diese am besten schon heute sparst. Keine Budgets Ein wesentlicher Fehler, der vor allem beim Sparen ansetzt, liegt häufig in der Nichterstellung von Budgets. Diese kleinen gedachten Geldtöpfe mit finanziellen Mitteln für Wohnen, Versorgung, Freizeit, ...

