Chinas Onlinegiganten Alibaba und JD.com umwerben mit Edelplattformen die Reichen des Landes und verändern den größten Luxusmarkt der Welt radikal - und stressen Europas Top-Marken.

In Pekings Nobeleinkaufsviertel Sanlitun gibt seit Tagen eine schwarze Katze den Ton an. Zwischen den verglasten Einkaufstempeln von Coach, Yves Saint Laurent und Chanel blickt das Maskottchen von Alibabas Handelsplattform Tmall von riesigen Plakaten auf die Passanten herab. Der Onlinegigant hat sich in der schmucken Einkaufsgegend jede verfügbare Fläche gesichert, um für den Singles Day zu werben.

Ähnlich wie der Black Friday in den USA ist der Singles Day in China die größte Onlinerabattschlacht des Jahres. Er heißt so, weil er immer am 11.11. stattfindet, einem Datum, das nur aus Einsen besteht. Mehr als 1,5 Milliarden Bestellungen im Wert von 22 Milliarden Euro gingen bei Alibaba im vergangenen Jahr beim Singles Day ein, 39 Prozent mehr als im Vorjahr. Der diesjährige Kaufrauschtag dürfte dem Versandgiganten noch mehr Umsatz bescheren - und diesmal sollen vor allem Chinas Luxusshopper dabei helfen, alle Konsumrekorde zu brechen.

Nicht nur im edlen Sanlitun ist es unübersehbar: Nach dem Massenmarkt haben Alibaba und sein ärgster Konkurrent JD.com das Luxussegment ins Visier genommen. Die westlichen Labels stellt diese Offensive vor große Herausforderungen.

Schon vor vielen Jahren steckten sie ihre Claims in der Volksrepublik ab. Marken wie Armani aus Italien oder Hugo Boss aus Deutschland eröffneten reihenweise eigene Läden. Das enorme Wachstum der Luxusplayer in China federte die Einbrüche im Zuge der weltweiten Finanzkrise ab.

Die Luxuskonzerne profitierten davon, dass der mehr als zwei Jahrzehnte andauernde Wirtschaftsboom in Asien eine neue Oberschicht entstehen ließ, die ihren Wohlstand mit hochpreisigen Statussymbolen zur Schau stellen wollte. Chinesen waren nach einer Studie der Beratung Bain & Company zuletzt für 32 Prozent der weltweiten Luxuseinkäufe verantwortlich - Tendenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...