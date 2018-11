Tesla wurde bisher mit Elon Musk identifiziert. Und natürlich - Elon Musk hat als CEO des Unternehmens auch weiterhin die Zügel im Griff, was das operative Geschäft betrifft. Aber er ist nun nicht mehr Chairman vom Tesla Board. Denn diesen Posten hat inzwischen Robyn Denholm übernommen - laut Tesla geschah dies bereits am 7. November mit sofortiger Wirkung. Frau Denholm ist derzeit CEO und "Head of Strategy" beim australischen Telekommunikations-Unternehmen Telstra. Diesen Posten wird sie noch ... (Peter Niedermeyer)

