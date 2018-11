Der weltweite Energiespeichermarkt (ohne Pumpspeicherkraftwerke) wird im Zeitraum bis 2040 geradezu explodieren, sagen die Spezialisten für Erneuerbare Energien von Bloomberg NEF. Rund 1.000 Mrd. Euro an Investitionen sollen dafür fließen, wovon ein großer Teil auf Batterien entfalle. Zunächst würden die Netzbetreiber und Versorger am meisten investieren. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen hinter dem Stromzähler installierte kleinere Anlagen bei Unternehmen und Privathaushalten immer mehr an Bedeutung gewinnen. Investoren mit einem feinen Gespür für langfristige Trends werden bei solchen Prognosen schnell hellhörig. Energiespeicher haben das Potenzial, neue Giganten hervorzubringen, mit entsprechend großen Gewinnchancen. Ganz so einfach ist es aber leider wie so ...

