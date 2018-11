11.11.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem wöchentlichen Marktkommentar von Raiffeisen Research: Nach den zuletzt eher stürmischen Zeiten an den internationalen Aktienmärkten signalisierten mehrere technische Indikatoren (Marktbreite etc.) letzte Woche einen deutlich überverkauften Zustand, weswegen wir bereits in der letztenMarktstrategie die langfristige Aktienquote deutlich erhöht haben. Diese Woche stand ganz im Zeichen der US Midterm Elections, wobei das Wahl-Ergebnis nicht sonderlich überraschend ausfiel: Wie erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...