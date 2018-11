Lebensversicherer werben mit neuen Produkten, flexiblen Einzahlungen und möglichen Auszahlungen. Das beschert der Allianz Millionen Neukunden.

Deutschlands größter Lebensversicherer Allianz hat die Zahl der Neukunden noch einmal stärker steigern können als im Vorjahr. Mit einem Plus von rund 130.000 in den ersten zehn Monaten dieses Jahres sei erstmals in der Allianz-Geschichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...