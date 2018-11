Importzölle sind der falsche Weg, um das US-Handelsbilanzdefizit abzubauen. Erfolgversprechender wäre ein deutlich schwächerer Dollar.

Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump steht die amerikanische Handelspolitik weltweit in der Kritik. In den nächsten Wochen könnte sie noch zunehmen. Gibt es im Handelsstreit mit China keine Einigung, werden die USA wohl weitere Strafzölle auf Einfuhren aus China erheben. Im Handelsstreit mit der EU steht eine finale Einigung ebenfalls noch aus, die angedrohten Strafzölle auf Autos sind bisher nur ausgesetzt.

Während Unternehmen in China und Europa um ihre Absatzchancen in den USA bangen, fürchten viele amerikanische Unternehmen, dass teurere Vorleistungen aus dem Ausland ihre Gewinnmargen schmälern. Der Versuch, die höheren Zollkosten in den Absatzpreisen an die Kunden weiterzugeben, könnte ihre Umsätze und Marktanteile schrumpfen lassen.

Dagegen könnten die amerikanischen Hersteller von Importsubstituten von höheren Zöllen profitieren. Weichen die Nachfrager auf heimische Produkte aus, dürfte dies die US-Konjunktur anregen, auch wenn die langfristigen Folgen von Zöllen wegen der mit ihnen verbundenen Fehlallokationen negativ zu bewerten sind. Damit die Nachfrager Importe durch heimische Produkte ersetzen, müssen sich die Einfuhren durch die Zölle spürbar verteuern. Das setzt voraus, dass die ausländischen Anbieter den Zoll nicht durch Preisnachlässe kontern. Insgesamt hängen die Wirkungen der Zölle auf die Konjunktur, die Inflation und die Handelsbilanz also davon ab, wie stark die Zölle die Importe verteuern und wie stark die Nachfrager auf die Verteuerung reagieren. ...

