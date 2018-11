Köln (ots) -



Vom 26. bis zum 28. November 2018 findet in Kooperation mit dem Co-Working Space Startplatz in Köln, erstmalig ein neuartiges Event Format statt, dass es bereits (trotz Werbeverbots auf Facebook und Google) in nur wenigen Monaten vom absoluten Newcomer zu internationaler Aufmerksamkeit innerhalb der Blockchain Community geschafft hat.



Der Fokus der Crypto-Rockstars.com Konferenz liegt dabei auf den aufregensten und aktuellsten Trends der Blockchain Technologie, welche bereits heute in vielen der größten deutschen Industriekonzerne eingesetzt wird. Bemerkenswert dabei ist, dass diese heiss diskutierte und größtenteils noch unregulierte Technologie nicht nur die gesamte Finanzbranche erzittern läßt, sondern bereits dabei ist die Logistikbranche weltweit zu revolutionieren. Dabei sind sich Technologie Experten einig, dass wir gerade mal an der Oberfläche kratzen, wenn es um das noch versteckte Potenzial dieser disruptiven Sicherheitstechnologie geht.



Neu und besonders hervorzuheben ist bei der Crypto Rockstars Konferenz das einzigartige, gemischte Online und Offline Format des Events, das als so genannter "Virtual Summit" konzipiert wurde. Dabei werden vorab Video Interviews mit den 30 Experten aufgezeichnet, die dann sowohl bei dem lokalen Networking Event in Köln abgespielt, sowie parallel live über diverse Social Media Influencer im Internet ausgestrahlt werden. Etwa die Hälfte der Speaker sind trotzdem vor Ort um bei dem angeschlossenen, offenen Messeformat mit den Besuchern zu networken.



"Wir nehmen bewusst Abstand von den exklusiven und geschlossenen Veranstaltungen der so genannten Blockchain Elite. Unsere Mission liegt darin dem Massenmarkt zu erklären, warum unabhängige Finanzexperten weltweit vor einem drohenden Crash unseres maroden Bankensystems warnen und welche Alternativen es geben könnte. In der Blockchain Technologie steckt ein enormes Potenzial, das unsere Gesellschaft in naher Zukunft nachhaltig und positiv verändern wird. Deswegen haben wir ganz bewusst ein neuartiges Event Format gewählt, dass es uns ermöglicht internationale und handverlesene Speaker zu den wichtigsten Trend-Themen zu interviewen, die wir normalerweise niemals für eine Konferenz nach Deutschland bekommen hätten. Dabei war es uns sehr wichtig eben nicht die immer gleichen Meinungsführer anzufragen, sondern ganz bewusst Technologie-Experten und Community Leader auszusuchen, die gerade an forderster Front disruptive Innovationen leben und greifbar machen." sagt Thorsten Hunsicker, der Organisator der Konferenz.



Ein weiterer wichtiger Fokus liegt auf dem brisanten Thema ICO Marketing. ICOs sind eine neuartige und stark kritisierte Finanzierungsmöglichkeit für Blockchain Startups ganz ohne Banken und unabhängig von traditionellen Venture Kapitalgebern, direkt Geld in Form von Kryptowährungen von Privatpersonen einzusammeln. Eine Möglichkeit, die leider viel zu oft von kriminellen Trickbetrügern ausgenutzt wird. Diese Problematik hatte bereits Anfang 2018 zur Folge, dass die großen Werbeplatformen, wie Google, Facebook und Co. ein universelles Werbeverbot, für alles was auch nur ansatzweise mit dem Thema Blockchain und Kryptowährungen zu tun hat, ausgesprochen haben.



"ICOs sind wie der Wilde Westen, wo das Gold auf der Straße liegt und praktisch jeder mit einer einfachen Landing Page innerhalb von kürzester Zeit Millionen einsammeln kann. Unser Bestreben ist es, die kritische Auseinandersetzung mit ICOs für den privaten Investor so transparent zu machen, um vorab geprüften Startups eine solide Basis für Investments zu geben. Außerdem zeigen wir Wege, wie man Online Werbung auch ohne die etablierten Plattformen betreiben kann." sagt Luigi Boris Stella, der Community Manager der Veranstaltung.



Die Crypto Rockstars Konferenz soll für jedermann auf der ganzen Welt zugänglich sein, egal ob man vor Ort nach Köln kommt, oder es von zu Hause auf der Couch oder im Home Office per Live-Stream anschaut. Für die Blockchain Interessierten, die sich nicht für die gesamten 3 Tage Urlaub nehmen können um das Event live zu verfolgen, besteht darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit einfach ein Online Ticket zu erwerben, mit dem man ganz bequem noch bis zu 12 Monate nach der Konferenz Online-Zugriff auf alle Replays der 30 Speaker Interviews bekommt.



