Sagt Ihnen, liebe Leser, der Begriff "Sozialpakt" etwas? Falls nicht, so sollte sich das nun ändern. Bei diesem "Sozialpakt" handelt es sich um einen Text, den die Vereinten Nationen am 19. Dezember 1966 als "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights" beschlossen hatten. Regierungsamtliche deutsche Übersetzung: "Internationaler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...